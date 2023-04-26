أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 05:30 م

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية الحكومية والخاصة مساء اليوم الأربعاء، 26 أبريل 2023، أول أيام الأسبوع والعمل في الجهاز المصرفي بعد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، التي امتدت لنحو 6 أيام منذ الخميس الماضي، وسط ترقب من قبل المتعاملين في السوق الرسمي والموازي بحدوث تغير في أسعار الدولار.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليواناني

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليواناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.