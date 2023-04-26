إكسترا نيوز: السلطات المصرية تشدد على استكمال الأوراق المطلوبة قبل القدوم إلى المعبر أرقين

قال هشام عبدالتواب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر أرقين البري، إنه يجب على المسافرين الذين يأتون إلى المعبر، حمل وثيقة السفر إذ كانوا غير مصريين، وجواز السفر إذا كانوا مصريين.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن القنصلية المصرية في الخرطوم تعمل على التنسيق بين الجميع، وكذلك القنصلية في بورسودان والمكتب القنصلي في مدينة وادي حلفا التي تبعد نحو 60 كيلو مترا من معبر أرقين البري.

وأوضح أنه يمكن لأي شخص التنسيق مع القنصليات المصرية الموجودة في السودان في حالة فقدان جواز سفره أو يحتاج لتجديد تأشيرته أو إصدار تأشيرة جديدة، مؤكدًا على ضرورة استكمال الأوراق المطلوبة قبل المجيء إلى معبر أرقين البري والتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات من قبل، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول للمعبر، ومن ثم الوجهة التي تليه.

وأكد، على أهمية التواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات والمؤسسات المعنية من أجل تأمين المسارات كون عدد كبير من المصريين المتواجدين في السودان يشغلون أماكن متفرقة بها، فهناك بعض المناطق التي تشهد اشتباكات وأخرى هادئة.