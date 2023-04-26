غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح المكتبة العامة ومكتبة ضاحية السلام بالعريش

أعلن محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ترافقه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، سيفتتحان المكتبة العامة ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي والذكرى الحادية والأربعين لذكرى تحرير سيناء.

وقال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الافتتاحات تأتي في إطار خطة التطوير التي وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وطبقا لمخطط أعمال صيانة وتطوير المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأضاف أن مكتبة العريش تقدم خدماتها الثقافية لحى العريش بميدان الرفاعى وتمت إجراءات الصيانة ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣م وتضم حاليًا ما يقرب من ٤٠٠٠ كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب.

وأشار إلى أن مكتبة ضاحية السلام تم تطويرها أيضا ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣ وقد قام بعملية التطوير مديرية الإسكان بشمال سيناء، وتبلغ مساحتها ٢٢٠ مترا، حيث تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الإصدارات لتبلغ عدد محتوياتها إلى ما يقرب من ٧٨٠٠ كتاب.

وأوضح رئيس إقليم القناة أنه بذلك ينضم موقعين ثقافيين ليبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء (١٤) موقعًا لتستكمل الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء ويهدف استكمال التنمية الشاملة لسيناء.