رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير العمل بالإدارة المركزية

هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، جميع موظفي الجهاز الإداري بالإدارة المركزية، بمناسبة الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال جولته التفقدية بالمكاتب الإدارية بمصاحبة المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال وعبد الصبور إبراهيم أمناء الجامعة المساعدين.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة علي حسن سير العمل في يومه الأول بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، كما اطمئن علي أحوال العاملين، مؤكدًا أن الجهاز الاداري بالجامعة هو ركيزة أساسية لسير منظومة العمل داخل الإدارة المركزية للجامعة والكليات، ومثمناً ما يبذله من مجهودات كبيرة عززت من مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع.

وأشاد عبد الخااق خلال جولته بالجهاز الإداري ودوره الهام في تطوير العمل وخدمة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتحسين النظم الإدارية، واستمع رئيس الجامعة لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء جولته، موجهاً بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.