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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة تنفيذ مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة

جانب من اجتماع المحافظ
جانب من اجتماع المحافظ
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عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم ، ضمن الموقف المالى والتنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

حضر الاجتماع: اللواء حازم عزت السكرتير العام ،محمد عبد اللطيف مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ،مصطفى إبراهيم مدير عام  الشباب والرياضة، الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة ، والمهندس أحمد رمزى وكيل وزارة الإسكان.

وتم استعراض إجمالى الاعتمادات والمنفذ منها والمتبقى ونسب التنفيذ الحالية في بعض المشروعات، ومتابعة الحلول العاجلة لبعض المعوقات التنفيذ في بعض مشروعات القطاعات الثلاث.

ووجه المحافظ بالإسراع بمعدلات التنفيذ وضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والاشتراطات الإنشائية والفنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ومتابعة الشركة المنفذة، مع إعداد تقرير أسبوعي عن نسبة معدلات التنظيم والمعوقات الطارئة لسرعة تلافيها وتذليلها.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الصحة والتعليم الشباب والرياضة الموقف التنفيذي للعام المالى 2022 2023