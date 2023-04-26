بسبب سيجارة.. نشوب حريق في ٥ أفدنة من القمح بأسيوط

نشب حريق اليوم الأربعاء، في 5 أفدنة قمح بمنطقة الشيخ راجح، التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط بسبب سيجارة .

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في عددمن أفدنة القمح بأحد الأراضي الزراعية بمنطقة الشيخ راجح، التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط.وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبوتيج وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في 5 أفدنة من القمح بمنطقة الشيخ راجح، التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، ما أسفر عن احتراق المحصول.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضربالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

واندلع أمس، حريق في احدي الوحدات السكنية بالمعلمين مما أدى إلى تلف جميع متعلقات الشقة باحد الابراج السكنية وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائرفي الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.