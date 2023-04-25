بإيرادات 7.4 مليون جنيه.. ابن الحاج أحمد ينافس على شباك التذاكر في موسم العيد



يشهد فيلم ابن الحاج أحمد لنجم الكوميديا شيكو، نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا حيث بلغت إيرادته 7.4 مليون جنيه في رابع أيام عيد الفطر المبارك.

يدور فيلم ابن الحاج أحمد حول شلتة صبي البقال الذي يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة ويدخل معهم في معارك ومواجهات طاحنة تدور في إطار كوميدي.

فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لشيكو بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع النجم هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

يشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة .