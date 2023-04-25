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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

السيرة الذاتية للقس راضي عطا الله الفائز بمنصب رئيس سنودس النيل

الدكتورة القس راضي
الدكتورة القس راضي عطا الله
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تنشر البوابة نيوز السيرة الذاتية للدكتور القس راضى عطالله الفائز بمنصب رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي - المجمع الاعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر للدورة رقم ١٣٣ ، فهو من مواليد 68 بأبوقرقاص محافظة المنيا، حصل على بكالوريوس اللاهوت عام 1990، ثم ليسانس الآداب وقسم الفلسفة عام 1998، حصل على عدد من رسالات الدكتوراه عن القيادة وبناء السلام وحل المشكلات والأخيرة فى العمل فى المجتمعات الحضارية المعقدة، قام برعاية كنيسة الإبراهيمية، ثم راع حالى لكنيسة العطارين ورئيس مجلس الخدمات والتنمية.

تم انتخابه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ ابريل كرئيس للسنودس النيل الإنجيلي دورة ١٣٣. 

البوابة نيوز المجمع الاعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر رئيس سنودس النيل الإنجيلي الدكتور القس راضي عطا الله محافظة المنيا