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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالسودان

أرشيفية
أرشيفية
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عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم، وهو في طريقة إلى مقر السفارة، أمس، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان.

كما عبرت الوزارة عن تعازيها لذوي الفقيد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاردنية "بترا".

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الأطراف السودانية إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.

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