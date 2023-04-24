رونالدو يقود هجوم النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن فريق النصر السعودي، تشكيل لاعبيه الرسمى الذي سيخوض به مواجهة الوحدة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واعتمد دينكو يليتشيتش المدير الفني لنادي النصر على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الفريق بدعم من لويس جوستافو وأندرسون تاليسكا في الخلف.

ويبدأ النصر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - علي محمد لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - لويس جوستافو - علي صادق الحسن - أندرسون تاليسكا - عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

من جهة أخرى، يبدأ الوحدة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي

خط الدفاع: أمير الكردي - عبدالله الحافظ - أوسكار دوارتي - عبدالإله بخاري

خط الوسط: فيصل فجر - وليد باخشوين - علاء محسن آل حجي

خط الهجوم: عبدالكريم يودا - دافيد بوجال - أنسيلمو مورايس

وكان النصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على أبها بنتيجة 3-1، فيما تأهل الوحدة بعد إقصائه الباطن بنتيجة 2-1.