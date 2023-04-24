محافظ شمال سيناء يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات

استقبل اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم فاطمة الزهراء عز الدين محمد مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وعبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لمناقشة استعدادات تعليم شمال سيناء والمحافظة لأفتتاح مدرسة المجاهد محمد ابراهيم الغول الرسمية للغات خلال العيد القومي للمحافظة الذي ينطلق بدءا من غدا الثلاثاء .

وتحتفل محافظة شمال سيناء بالعيد القومي الـ ٤١ للمحافظة وتتضمن الاحتفالات افتتاح لبعض المدارس والتى منها افتتاح مدرسة المجاهد محمد ابراهيم الغول الرسمية للغات.

وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء التجهيزات النهائية لمدرستى المجاهد محمد ابراهيم الغول الرسمية للغات ومدرسة يوسف الصديق للتعليم الاساسي وذلك تمهيداً لإفتتاحهما فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال ٤١ للمحافظة وقد اطمأن على أن تكون المدرستين جاهزتين للإفتتاح.