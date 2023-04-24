برلمانية تطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار

ثمنت إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه.

وقالت حارص في بيان صادر عنها أن الظروف والتحديات الراهنة التي عصفت بالعالم السنوات الماضية بداية من جائحة فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، تحتاج إلى مثل هذه القرارات من أجل التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات هذه الأزمات المتعاقبة.

وأكملت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية لم تتوانى عن دعم وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية من رفع المرتبات والمعاشات وزيادة الدعم، وهو ما سيكون له دور كبير في رفع مستوى دخل المواطنين لمواجهة الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وطالبت النائبة إيلاريا حارص، بضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار لكافة السلع والخدمات، موضحة أن هذه الزيادات غير مبررة وناجمة عن تصرفات تجار الأزمات الجشعة والاستغلالية لتحقيق الاستفادة القصوى على حساب المواطنين.

واختتمت النائبة، أن النتائج المترتبة على غياب الأجهزة الرقابية عن الأسواق، يتحملها المواطن البسيط ويدفع ثمنها، وهو الأمر الذي يزيد معاناته في مواجهة هذه الأزمات .