موقف فيوتشر في الدوري قبل خوض لقاء الداخلية غدًا

يواجه فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، فريق الداخلية غدًا الثلاثاء، على ملعب السلام، وذلك ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يختتم فيوتشر استعداداته الأخيرة للقاء الداخلية اليوم الإثنين بخوض التدريب الختامي للمباراة .

وخاض فريق فيوتشر بالدوري قبل مواجهة الداخلية غدا 24 مباراة، حيث نجح الفريق في الفوز بـ13 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراة فقط أمام الزمالك .

وأحرز لاعبي فيوتشر 29 هدفا، ودخل مرمي الفريق 14 هدف، وذلك خلال الـ 24 جولة التي خاضها الفريق بالدوري هذا الموسم .

ويسعى فريق فيوتشر لحصد المركز الثاني بالدوري هذا الموسم من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، ويشهد المنافسة على المركز الثاني منافسة قوية بين فيوتشر وبيراميدز ويأتي من خلفهم فريق الزمالك، بينما يغرد الأهلي وحيدا في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة وله عدد كبير من المباريات المؤجلة .