محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق الصالحية الجديدة / القديمة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين اعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق الصالحية الجديدة / الصالحية القديمة والتي تشمل إزالة كافة الإشغالات وتشوينات الخردة ومخلفات البناء من على جانبي الطريق وإنارته لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة الإنتهاء من اعمال تطوير وتجميل مفارق مطار الصالحية القديمة وذلك لتقليل الحوادث المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً شديداً بقطاع الطرق من خلال رفع كفائتها وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين وكذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار خاصة في ظل المشروعات الإستثمارية التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع بالديوان العام.