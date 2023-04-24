ناجي الشهابي: مصر تجلي رعاياها من السودان باحترافية عالية

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل، إن مصر دولة كبيرة وترعى أبناءها في الخارج ولديها من يديرون الأزمة الحالية في السودان بنجاح كبير، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تجلي فيها مصر رعاياها من الصين وأفغانستان وأوكرانيا.

وأضاف “الشهابي” في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في إجلاء أكثر من ٤٠٠ مواطن من السودان وكذلك الأطقم الجوية التي كانت في الخرطوم باحترافية عالية، مشيرا إلى أن بعض الدول تستعين بخبرات مصر لإجلاء رعاياها من السودان مثل قبرص واليونان.

كما تابع رئيس حزب الجيل أن مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية واخوية قوية ويهمنا كثيرا توقف الصراع الدائر في الخرطوم.