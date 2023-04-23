«حميدتي» يظهر لأول مرة وسط قواته متجولًا في العاصمة السودانية الخرطوم

ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، لأول مرة منذ انطلاق الاشتباكات مع الجيش الأسبوع الماضي في فيديو مقتضب.

وأظهر الفيديو دقلو بالصوت والصورة لأول مرة متجولًا على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.

جاء ذلك بعدما أكد حميدتي في مقابلة مع "العربية" مساء السبت، أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أعلن في وقت سابق أن لا أحد يعلم مكان دقلو ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.

وزعمت وكالات الأنباء عن وجود محاولة لتهريب المساجين من سجن كوبر شمال العاصمة السودانية الخرطوم منذ قليل.

وقالت وكالات الأنباء، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير هرب من محبسه في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت الوكالات عن وسائل إعلام سودانية أن عددا كبيرا من المساجين قد تمكنوا من الخروج من سجن كوبر شمالي الخرطوم بعد فوضى عمت السجن من بينهم عمر البشير.

فيما لم تصدر أي بيانات رسمية تفيد بهروب الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير حتي الأن.