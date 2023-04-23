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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تعلن إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من السودان

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان. وكتب على «تويتر»: «أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة».

 

وأضاف سوناك: «نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك».

 

تسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها.

 

وتجري العديد من جهود الإجلاء على ما يبدو عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم.

 

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع قادة أمنيين أمس السبت لمناقشة الوضع في السودان. وذكر متحدث باسم الحكومة أن وزارة الدفاع تتعاون مع وزارة الخارجية «من أجل الاستعداد لعدد من الحالات الطارئة».

 

وقال الجيش السوداني أمس السبت إنه وافق على فتح ممرات آمنة لعمليات إجلاء تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

 

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