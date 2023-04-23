وزير التموين: تحديد سعر أردب القمح 1500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر إلى أن القمح المحلى المورد أعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 سعره 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح على النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) وحظر القرار تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمى معاون معالى الوزير أحمد كمال، أن القرار نص أيضا على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى ٤٨ ساعة وأشار المتحدث الرسمي معاون معالى الوزير أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحليه.

واضاف أن الوزارة قد جهزت ٤٢٠ نقطه لاستلام الاقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.