10 نصائح للوقاية من كوارث تسرب الغاز في المنزل والحفاظ على أرواح أسرتك

تنتشر حوادث تسرب الغاز في فصل الصيف.. ودائما الفاعل واحد وهو تسرب الغاز.. الذي يتسبب في كارثتين أولها الاختناق السريع.. والثانية هي الاشتعال وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حرائق هائلة في الشقة والمنازل المجاورة.

وهناك بعض النصائح التي يتوجب علينا تنفيذها للحفاظ على حياتنا وحياة أسرنا من شر تسريب الغاز وهي:



1 - يجب التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

2- التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

3 - إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

4 - إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

5- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

6 - تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك لإيقاف التسرب.

7- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية، ويجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

8 - يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب، ويجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

9- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.. ويتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

10- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.