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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلينكن: إجلاء جميع موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم وتعليق العمل بها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، تعليق العمل مؤقتا بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، وإخلاءها بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدا إجلاء جميع موظفي السفارة وعائلاتهم.

 

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، عن «بلينكن» قوله إنه جرى إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان من السفارة، مضيفا أن واشنطن ستواصل مساعدة الأمريكيين في السودان، وستقوم بإطلاع المواطنين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك.

 

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، الدعوة لتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للاشتباكات.

 

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