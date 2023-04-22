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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يطلب حكام أجانب أمام الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة

محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، بطلب رسمي، يفيد باستقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة كرة السلة أمام الأهلي بنهائي دوري السوبر .

يقام نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة بين نادى الاتحاد السكندرى والنادي الأهلي اعتبارا من 10 مايو القادم  بنظام ( Best of 5 ). 

وتقدم الاتحاد السكندري بطلب استقدام حكام أجانب نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة .

ومن المقرر أن يتحمل قيمة التكلفة الخاصة باستقدام الحكام الأجانب نادى الاتحاد السكندرى مناصفة مع النادى الأهلى .

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