الاتحاد السكندري يطلب حكام أجانب أمام الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة

تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، بطلب رسمي، يفيد باستقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة كرة السلة أمام الأهلي بنهائي دوري السوبر .

يقام نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة بين نادى الاتحاد السكندرى والنادي الأهلي اعتبارا من 10 مايو القادم بنظام ( Best of 5 ).

وتقدم الاتحاد السكندري بطلب استقدام حكام أجانب نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة .

ومن المقرر أن يتحمل قيمة التكلفة الخاصة باستقدام الحكام الأجانب نادى الاتحاد السكندرى مناصفة مع النادى الأهلى .