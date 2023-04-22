رحلات نيلية وأنشطة ترفيهية.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بثاني أيام العيد

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات ثانى أيام عيد الفطر والأهالي القرى المجاورة ، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك ، بحديقة الأسرة والطفولة، حدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق، و نادى دسوق الرياضى ومركز شباب دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقضى عدد من الأهالي الاحتفال بمظاهر عيد الفطر ، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي ، ومراكب التنزه ، وحديقة الحيوان و، فيتو سيشن، سينما 9d ومطاعم" ، ووجه اللواء رئيس مدينة دسوق ، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وقال اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد ، بقيادة المحاسب محمد شعبان ،وفريق عمل جديد وأمن ادارى موضحا أن المراكب تقوم برحلات نيلية على ضفاف فرع نهر النيل بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة دسوق، أن رجال شرطة الإنقاذ النهرى جاهزون لمتابعة الرحلات النيلية وإنقاذ أي حالات غرق من المتوقع أن تحدث، مشيراً أن هناك توافدا من مراكز وقرى محافظة البحيرة القريبة من دسوق، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر.

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