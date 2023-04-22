هيئة الترفيه السعودية تنظم 12 حفلًا غنائيًا لأهم نجوم الوطن العربي

تنظم الهيئة العامة للترفيه السعودية لعشاق الموسيقى والحفلات الطربية، 12 حفلةً غنائيةً في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك ضمن احتفالات وفعاليات عيد الفطر 2023، حيث استقطبت الهيئة أهم النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، للمشاركة في الاحتفالات التي تستمر طيلة أيام فعاليات العيد.

وتقام الحفلات الغنائية في كل من العاصمة الرياض وجدة والظهران في المنطقة الشرقية، وبريدة وحائل وجازان، حيث تهدف الهيئة العامة للترفيه إلى تقديم خيارات ترفيهية للمواطنين والمقيمين والزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

في الثاني والعشرين من أبريل الحالي يحيي فنان العرب محمد عبده حفلة غنائية على مسرح جامعة الملك خالد في عسير، في حين يطلّ على جمهور الرياض الموسيقار عبادي الجوهر وأميمة طالب عبر مسرح محمد عبده أرينا في 23 أبريل، كما تسامر موضي الشمراني وأشواق السامري جمهور حائل في اليوم نفسه على المسرح الروماني بمنتزه المغواة.

ولحائل أيضًا نصيب من يوم 24 أبريل، حيث تكون على موعد مع كل من الفنان خالد عبدالرحمن، وجابر الكاسر، فيما يصدح محمد عبده بمجموعة من أعماله المميزة في مركز الظهران إكسبو بالمنطقة الشرقية.

وفي الخامس والعشرين من أبريل تحيي العاصمة الرياض ليلها على شدو رابح صقر وتهاني السلطان بمسرح محمد عبده أرينا، فيما تشهد جازان في ليلة 26 أبريل حفلة غنائية تطرب الأسماع مع علي بن محمد وأصيل أبو بكر وعبود خواجة في مركز الأمير سلطان الحضاري.

وامتدادًا لحفلات الهيئة التي تقام في جميع مناطق المملكة، يحيي كاظم الساهر ليل جدة في مسرح بنش مارك، ويطل عايض وعبدالعزيز المعنى وأميمة طالب على جمهور القصيم عبر مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في السابع والعشرين من أبريل.

وتختتم الهيئة العامة للترفيه حفلاتها لعيد الفطر 2023 يوم 28 أبريل، بدءًا من جدة التي تستضيف عمرو دياب، وصولًا إلى بريدة القصيم التي تطرب لأشجان علي عبدالكريم، وأنغام أنغام.