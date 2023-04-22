توافد المواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية

استقبلت مراكز الشباب بالشباب والرياضة بالدقهلية، منذ الساعات الأولى فى ثان أيام عيد الفطر المبارك، اليوم السبت، النشء والشباب والرواد، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل مراكز الشباب على مستوى 19 إدارة شباب فرعية بالدقهلية.

توافد الآلاف من المواطنين وأسرهم أعضاء الجمعية العمومية بالمراكز بالشباب والرياضة بالدقهلية، فى ثان أيام عيد الفطر المبارك، لقضاء أجازة العيد بالنوادى الاجتماعية وحمامات السباحة الموجودة ببعض مراكز الشباب، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والتى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام المواطنين مجانا.

فيما تتضمن فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب فى اليوم الثانى من أيام عيد الفطر المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وممارسة السباحة.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب على مستوى 18 إدارة فرعية بالمحافظة مفتوحه مجانا أمام النشء والشباب والمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع توفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، ومتابعة سيادتها لها بعمل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية بالدقهلية.

جاءت فعاليات اليوم الثاني فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وفتح مراكز الشباب أمام المواطنين لآداء صلاة العيد، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب.

تأتى تنفيذ المبادرة فى يومها الثاني على التوالي برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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