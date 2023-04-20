ads
الخميس 20 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

6 ملايين دولار|ثمن هيكل عظمي لديناصور «تي ركس» بمزاد سويسري

هيكل عظمي لديناصورات
هيكل عظمي لديناصورات التيرانوصور ركس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بيع هيكل عظمي لواحد من ديناصورات التيرانوصور ركس العملاقة التي كانت تجوب الأرض قبل 67 مليون سنة بسعر 5.5 مليون فرنك سويسري (6.13 مليون دولار) في مزاد سويسري لكن السعر أقل من المتوقع.

ويُعرف التيرانوصور ركس اختصارا باسم تي ركس.

ويصل ارتفاع الهيكل العظمي تي.آر.إكس-293 ترينتي إلى 3.9 متر وطوله 11.6 متر، وهو مؤلف من 293 عظمة من ثلاثة تيرانوصورات ركس عثر عليها بين عامي 2008 و2023 في ولايتي مونتانا ووايومنج الأميركيتين.

وعرض مشتر لم يُكشف عنه السعر الفائز في المزاد وهو 4.8 مليون فرنك سويسري أي أقل من التقدير الذي تراوح بين خمسة وثمانية ملايين فرنك سويسري لكن السعر الإجمالي ارتفع بعد إضافة علاوة المشتري ورسوم دار مزادات كولر ووصل إلى 5.5 مليون فرنك سويسري.

هيكل عظمي لديناصور تي ركس مزاد سويسري ديناصورات التيرانوصور ركس هيكل عظمي لديناصورات التيرانوصور ركس