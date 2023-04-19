نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية "يوم اليتيم" ويشارك في "حفل إفطار"

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الأربعاء في احتفالات يوم اليتيم ال20 لعام 2023 والتى نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، وتناول الإفطار مع الأطفال على المسرح الروماني بكورنيش مدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور، المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، اللواء أ.ح هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، ربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا.

قدم نائب المحافظ، التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وسط أجواء من السعادة والفرحة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على حمايةِ النشءِ والشبابِ، خاصة أبنائنا الأيتام، بهدف تنشئتهم بشكل صحيح وسليم، ضمنَ منظومة متكاملة ترتكز على مقوماتِ بناءِ الإنسانِ صحيا، وعلميًا، واجتماعيا، كما دعا جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى دعم الفئات المستحقة ورسم البسمةَ على وجوه أبنائنا.

من جانبه قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان احتفالية يوم اليتيم شارك بها 100 طفل من مؤسسات (المصطفى بسمالوط – مؤسسة البنين ومؤسسة البنات بمدينة المنيا) بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال من منظمات المجتمع المدنى المختلفة .

وأوضح ربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، انه إلى جانب تكريم الأطفال ، تم خلال الاحتفالية تكريم 10 عرائس أيتام ، و10 أطفال متفوقين علميا ، و5 أمهات مثاليات.

تضمنت فقرات الاحتفالية، عروض من فرقة أطفال قصر ثقافة المنيا، وحرص نائب المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال بالإضافة إلى المتطوعين من أبناء الجمعية .

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