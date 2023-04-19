الأمم المتحدة: اجتماع دولي غدًا بشأن الصراع في السودان

يشارك الأمين العام أنطونيو جوتيريش في اجتماع غدا الخميس يضم رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) وغيرها من المنظمات ذات الصلة لبحث الأوضاع في السودان.

وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام تحدث في وقت سابق اليوم مع كل من الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد حول التطورات في السودان في ظل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال دوجاريك إن الأمين العام سيستمر اليوم في انخراطه ومساعيه بهذا الشأن لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، مما سيمكن جميع المدنيين المتضررين في الخرطوم من الحصول على مهلة تمس الحاجة إليها.

وعلى الأرض، يستمر ممثل الأمين العام في السودان، فولكر بيرتس في التواصل مع الأطراف ومع القادة السودانيين الرئيسيين والدول الأعضاء في محاولة لتأمين وقف فوري للقتال، وهو يعمل بالتنسيق مع الأمين العام بشأن تأمين وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة.