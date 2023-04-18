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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يشارك في خسارة النصر أمام الهلال بالدوري السعودي

النصر والهلال
النصر والهلال
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خسر فريق النصر من نظيره الهلال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

أحرز هدفي الهلال، المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا طول أحداث المباراة مع فريقه النصر وحصل على إنذار في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، فشل النصر في اقتسام صدارة الدوري السعودي مع الاتحاد، ليحافظ على المركز الثاني برصيد 53 نقطة فيما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز الرابع.
 

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