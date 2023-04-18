رونالدو يشارك في خسارة النصر أمام الهلال بالدوري السعودي

خسر فريق النصر من نظيره الهلال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

أحرز هدفي الهلال، المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا طول أحداث المباراة مع فريقه النصر وحصل على إنذار في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، فشل النصر في اقتسام صدارة الدوري السعودي مع الاتحاد، ليحافظ على المركز الثاني برصيد 53 نقطة فيما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز الرابع.

