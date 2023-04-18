أسماء جلال: أنتظر عرض مسلسل معاوية وأحضر لفيلم مع أبطال "الهرشة السابعة"

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها لم تتوقع ردود فعل الجمهور الكبيرة على مسلسل الهرشة السابعة .

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج كأس إنرجي للدراما، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

وأوضحت أسماء جلال، أنها توقعت أن تؤثر بعض قصص الهرشة السابعة عند شريحة معينة من الجمهور، ولكنها فوجئت بردود فعل كبيرة.

واستطردت قائلة:" كنت قلقانة من المشاهد لإن عمري ما مريت بحاجة مشابهه.. وقررت أتعامل مع شخصية سلمى ونقط ضعفها.. وإن أكثر حاجة ممكن تأثر فيها إن حد بتحبه يسيبها ويمشي".

وأشادت أسماء جلال بمخرج ومؤلفة الهرشة السابعة قائلة:" كريم الشناوي ومريم نعوم من أكثر العوامل المسئولة عن نجاح العمل.. ودائما لديهم إجابة على أي سؤال لتكون الصورة واضحة".

وعن مشهدها المفضل والأصعب، قالت :" أكثر مشهد كنت متحمسة له في الحلقة التانية اللي كنت فكراه عاوز يتقدملي بس طلع عاوز نجرب نعيش سوا قبل الزواج.. كان مشهد صعب ومكون من صفحات كتير أوي.. وفيه قطر مشاعر من زعل لفرح لغضب لدراما.. واحنا بنحب المشهد ده أوي فعلا".

وعبرت أسماء جلال عن أمنيتها أن تكرر العمل مع فريق مسلسل الهرشة السابعة، موضحة:" من المسلسلات اللي كلنا كنا حاسين إنه مش عاوزين الأيام تخلص وبنحب بعض ونخاف على بعض وكان في طاقة حلوة بيننا".

وعن أعمالها خلال الفترة المقبلة، قالت :" مستنية عرض مسلسل معاوية مع المخرج طارق العريان.. وهو عمل تاريخي إسلامي وأقدم فيه شخصية معقدة جدا".

على مستوى السينما، كشفت عن أعمالها المقبلة، قائلة:" شغالة على فيلم وش في وش مع كاست الهرشة السابعة أمينة خليل ومحمد شاهين ومحمد محمود وإخراج وليد الحلفاوي".

واستطردت:" أحضر أيضا لفيلم مع المخرجة أيتن أمين من بطولة ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وغيرهم.. ويوجد فيلم آخر ياسمين رئيس بنحضر حاليا البروفات".