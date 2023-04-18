أبو الغيط: الهدنة الإنسانية المؤقتة في السودان ضرورية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالهدنة الإنسانية في السودان التي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة، مُعتبرًا أنها ضرورية، وتُمثل خطوة مهمة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمديد الهدنة الإنسانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط اليوم الثلاثاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن الاتصال شهد تبادلًا لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يُمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين (الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ) للوصول إلى وقف التصعيد واستعادة الهدوء.

وأضاف المتحدث أن الطرفين اعتبرا أن لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد.

وأكد المتحدث أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتنسيق، فيما يخص السودان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام للمنظمتين، مضيفًا أن " أبو الغيط وفقي اتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل الرأي حول الموقف في السودان خلال الأيام القادمة".