مياه الفيوم تكرم 70 من العاملين وأبنائهم بمسابقة القرآن الكريم

شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط بالفيوم حفل تكريم ٧٠ من العاملين وأبناء العاملين من حفظة القرآن الكريم بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة والذي نظمته اللجنة الرياضية والاجتماعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وبمشاركة أكثر من ٣٣١ متسابقا ومتسابقة مقسمين إلى أربع مستويات .

جاء التكريم بحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ رئيس اللجنة الرياضية بالشركة، وأحمد سعيد نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الشركة ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى بالشركة والمهندس إبراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحي والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل ورفاعى عثمان رئيس القطاع التجارى وأعضاء اللجنة الرياضية .

وأشار إلى أن المسابقة تاتى لتشجيع للعاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم، لغرس القيم الأخلاقية والإنسانية الحميدة وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به، وغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في قلوبهم .

وهنأ النجار الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة

أهدت اللجنة الرياضية المصحف الشريف للمهندس محمد عبد الجليل النجار موجهين لسيادته أسمى آيات الشكر والتقدير لدعمة المتواصل للجنة الرياضية والإجتماعية بالشركة .

inbound7218425112918147206

inbound6927903738743959750

inbound5145208334067990937

inbound3775001523076736420