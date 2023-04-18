إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، اليوم الثلاثاء تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد.

نفذت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز حيث تم أزاله ٤ حالات تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني . حيث تم ازاله حالتين تعدي بالبناء بدون ترخيص ابوعزيز بمساحه قيراط ونصف وذلك بحضور رئيس القرية كما تم ازاله ٢ حاله اخري تعدي بالبناء في المهد للوحده المحليه لقريه ابو عزيز بالفترة المسائية.



وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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