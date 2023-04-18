وزير الخارجية السعودي يصل دمشق في زيارة رسمية لسوريا

وصل إلى دمشق اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى مستهل زيارة رسمية إلى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير شئون رئاسة الجمهورية السوري منصور عزام.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.