الصحة الفلسطينية: إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمُخيم "جنين"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إصابة ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "جنين"، بشمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن ستة مواطنين وصلوا مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال، المخيم، فيما وصلت إصابتان في الأطراف أيضًا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأضافت وزارة الصحة أن مسعفًا أصيب من جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارة إسعاف في مخيم جنين. ومِن بين المصابين مسنة (68 عامًا) وقد أصيبت برصاصة في يدها، ومسعف أصيب بشظايا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان.

وترافق ذلك مع انتشار لوحدات خاصة داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وحاصرت القوات عددًا من المنازل في المخيم، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين، وسط تحليق لطائرات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية للمخيم، وسط توالي وصول الإصابات إلى مشفى جنين الحكومي.

وشوهدت قوات الاحتلال تقتحم المخيم بشاحنة مدنية، فيما اعتلى بعض الجنود القناصة أسطح المنازل.

ونشر إعلام محلي فلسطيني مقاطع فيديو تظهر قوة خاصة إسرائيلية تستقل شاحنة مدنية على أطراف المخيم، يرافقها أصوات إطلاق رصاص.