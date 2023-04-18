تحرير 151 محضر لحرق مخلفات القصب بالأقصر خلال 3 شهور.. صور

حررت إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر، عدد 151 محضر بيئة بالنسبة للمخالفات البيئية الخاصة بحرق مخلفات قصب السكر، خلال الثلاثة أشهر الماضية (فبراير ومارس وأبريل) لعام 2023.

وقال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه يتم المرور المستمر لضبط أي حالات حرق لمخلفات القصب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار القضاء على تلك الظاهرة.

وأوضح طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية قامت إدارة البيئة بتنظيم عدة حملات، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وبمشاركة محمد جمال عضو بإدارة شؤون البيئة، بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية ومشرفين المناطق كلا في تخصصه ومديرية الطب البيطري، ومديرية القوي العاملة والهيئة القومية لسلامة الأغذية.

وأضاف سعدالله، أنه بناء علي القرار رقم 75 لسنه 2019 الذي ينص علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف بحرق مخلفات محصول قصب السكر بالمشاركة مع الإدارة الزراعية والجمعيات التابعة لها بمدينه الأقصر، تم خلال الثلاثة أشهر تحرير عدد (١٧٦) محضر بيئة متنوع بينهم عدد 151 محضر بيئة بالنسبة للمخالفات البيئية الخاصة بحرق مخلفات قصب السكر.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي لظاهرة حرق مخلفات محصول قصب السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات وتوفير بيئة صحية آمنة بما يتناسب مع مكانة الأقصر السياحية.

حرق مخلفات القصب (1)

حرق مخلفات القصب (1)

حرق مخلفات القصب (2)

حرق مخلفات القصب (2)

حرق مخلفات القصب (3)

حرق مخلفات القصب (3)

حرق مخلفات القصب (4)