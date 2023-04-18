السيسي يهنئ المصريين بقرب حلول عيد الفطر المبارك

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهئنة ، للشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، موجها التحية أيضا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الثلاثاء: “اسمحوا لي في البداية، أن أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني، بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير ومصر والأمتان العربية والإسلامية في أمان وسلام”.

وأضاف "السيسي": “أود أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء وأهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله، من مصر وجميع دول العالم”، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم، رفيقًا لهم، في وجدانهم وسلوكهم الطيب، بما يحقق المقصد الأسمى، من قراءته وفهمه وتدبره، والعمل بقيمه العظيمة".

وأتوجه بالتحية أيضًا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة والقراء، معربًا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود، لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام، والتعريف بجوهره الحقيقي، كقوة دفع إنسانية هائلة، من أجل الخير، والتقدم، والازدهار.