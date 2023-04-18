بالفيديو.. فرقة صوت مصر تشارك في احتفالية ليلة القدر بحضور السيسي

شهدت احتفالية وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، مشاركة فرقة صوت مصر، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وقدمت الفرقة عددًا من التواشيح الدينية، حيث تشهد الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، تكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.