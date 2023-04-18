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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. فرقة صوت مصر تشارك في احتفالية ليلة القدر بحضور السيسي

فرقة صوت مصر تُنشد
فرقة صوت مصر تُنشد خلال احتفالية الأوقاف بليلة القدر
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شهدت احتفالية وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، مشاركة فرقة صوت مصر، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وقدمت الفرقة عددًا من التواشيح الدينية، حيث تشهد الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، تكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ليلة القدر فرقة صوت مصر وزارة الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز المنارة