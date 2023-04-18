وزير الأوقاف يشكر السيسي لتوجيهه بتحسين الوضع المالي للأئمة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم والاهتمام ببيوت الله، لتصبح منارات عظيمة تسهم في بناء الإنسان والأوطان، وتدعم حق العيش المشترك، فضلا عن تحسين الأحوال المالية للأئمة.

وقال "جمعة" خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بلية القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع المالي للأئمة كلما تمكن هذا، معلقا: "جزاكم الله خيرا".

وتابع: "أن الاحتفال السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن ليؤكد اهتمام الدولة المصرية بخدمة القرآن الكريم وإعلاء كلمة الحق كتابا وسُنة".

وتشهد الاحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.