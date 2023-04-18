مقتل شخص وبتر إصبع آخر فى مشاجرة دامية بدار السلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر بدار السلام مما أدى إلى وفاته.

تلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه" ) إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ) و(آخر- مقيم بذات الدائرة) بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عنها إصابته المُشار إليها، والتى أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وتبين إصابته بجرح قطعى باليد وبتر بأطراف إصبع الخنصر.

بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأقر بحدوث إصابته إثر المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.