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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرازيل ترفض الانتقادات الأمريكية وتدافع عن علاقاتها مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت البرازيل يوم الاثنين عن رفضها الانتقادات الأمريكية، التي زعمت بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "يردد دعاية روسية وصينية" حول أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء الرفض البرازيلي بعد أن زعم المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بأن البرازيل "تردد الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتًا إلى الحقائق"، بشأن الوضع في أوكرانيا.

وعلّق وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على تصريحات كيربي بالقول: "لا أعرف كيف أو لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكني لا أوافقه على الإطلاق".

البرازيل الانتقادات الأمريكية روسيا