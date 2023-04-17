الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة اختطاف نجلتيها من قِبل طليقها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف حقيقة إدعاء إحدى السيدات إختطاف نجلتيها من قِبل طليقها .



وذكر بيان للوزارة مساء اليوم بشأن ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لشخص يدعى خلاله قيام (آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ) بإختطاف كريمتى صاحبة الحساب.. وتم تحرير محضر بالواقعة.



بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد الشاكية وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) والمشكو فى حقه (طليق الشاكية - مقيم بمحافظة كفرالشيخ ) وتبين قيام الشاكية بتحرير محضر ضد طليقها سالف الذكر مدعيةً أنه قام بإختطاف نجلتيها الصغار "من زوج آخر" لوجود خلافات مالية بينهما.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة وتواجد نجلتيها الصغار بصحبة (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة) وباستهداف المذكور وضبطه أقر بتواجد الطفلتين برفقته وذلك بناء على طلب والدتيهما "الشاكية" للاحتفاظ بهما طرفه منذ تاريخ 1/4/2023 لقيامها بإتهام طليقها "المشكو فى حقه" بخطف أطفالها لإجباره على سداد المبالغ المالية محل الخلاف.

بمواجهة الشاكية بما جاء بالتحريات أيدتها.. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما، وتسليم الطفلتين إلى والدهما مع أخذ التعهد اللازم عليه برعايتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.