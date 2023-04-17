محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر المباركة ويُكرّم حفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر المباركة، والذى أقيم مساء اليوم، عقب صلاة العشاء والتراويح بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، كما قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة التي تم تنظيمها بالتعاون بين محافظة الفيوم ومديرية الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمد العش وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ومنزلتها عند الله تعالى وأنها خير من ألف شهر، كما تطرق إلى توضيح فضل الصيام فى تهذيب النفوس والإحساس بغير القادرين، داعيًا الجميع الى التحلى بأخلاق الإسلام وآداب الصيام.

من جانبه قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لشعب الفيوم الكريم، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالبًا الجميع بضرورة تضافر الجهود، وتوحيد الصف، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

عقب ذلك، قام محافظ الفيوم، بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة التي أقيمت خلال شهر رمضان الكريم، تحت رعاية محافظ الفيوم، وبالتعاون بين المحافظة ومديرية الأوقاف.

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