الرئيس الإيطالي: يجب معالجة مشكلة الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي وليس الدول منفردة

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إنه يجب معالجة مشكلة الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي كمشكلة تخصه، وأنه لا يمكن لدولة ما بمفردها أن تواجه مشكلة ذات أبعاد تاريخية كهذه، بل يمكنه فعل ذلك بعمل منسق ومنظم جيدًا.

وأكد الرئيس الإيطالي - في تصريح بعد لقائه في العاصمة وارسو مع نظيره البولندي أندجي دودا - إن الأمر يتعلق بـ"مسألة تعرفها بولندا جيدًا، لا يقتصر على كرم الضيافة الذي قدمته بسخاء لملايين اللاجئين الأوكرانيين وحسب، وهو موضع إعجاب إيطاليا، بل وكذلك لما حدث من حركة هجرة سرية على الحدود مع بيلاروسيا".

ولفت إلى أنه في إيطاليا، هناك إقبال كبير ومتزايد من جانب الدول الإفريقية على الهجرة اليها، والذي لا يقتصر فقط على مواطنين أفارقة بل أيضا من دول آسيوية أيضًا.

وسلط ماتاريلا، الضوء على الحاجة إلى تبنّي سياسة جديدة للهجرة واللجوء داخل الاتحاد، تتجاوز القواعد البالية التي أصبحت تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مبينا أن كل هذا يسلط الضوء أيضًا على العلاقة القائمة مع إفريقيا التي تخضع للضغط وتكثر فيها مبادرات تزعزع الاستقرار.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى "نشاط مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في دول عديدة من القارة الإفريقية الذي يثير لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي قلقًا شديدًا، ما يتطلب تحركًا نشطا ودورا رياديا من جانبه، بصفته كيانًا ملتزمًا بقوة على هذه الأصعدة".