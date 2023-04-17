"حلول الحارس" عرض مسرحي يناقش سرقة الآثار

شهد مسرح قصر ثقافة الأقصر، العرض المسرحي "حلول الحارس"، ضمن عروض التجارب النوعية المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يتناول العرض حلول الحارس صرخة جماعية رافضة لسرقة وبيع الآثار والتاريخ والحضارة المصرية الأعظم مقابل أي مبررات ومقاومة الجهل والعودة للهوية، ويلقى الضوء على المتغيرات الاجتماعية فى مجتمع صغير بغرب النيل بمدينة الأقصر فى فترة الثمانينيات بالقرن الماضى، مستعرضا لبعض من المفردات المجتمعية ذات الخصوصية لمجتمع الأقصر.



العرض المسرحي تأليف وأشعار أسامة البنا، ديكور وازياء د. داليا صالح فرح، غناء حسام حسني، موسيقى د. رأفت موريس، سينوغرافيا د. داليا فرح، إخراج أشرف النوبي، ويضم فريق العمل سنبل فهمي، أشرف أنور، هاجر محمد، هشام حسين، يوسف سمير، حمزة عبدالرحيم، أسماء أبو حجر، عبدالعاطي النجدي، عبدالرحمن الشنتيري.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه الفرع ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.