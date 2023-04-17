تعود للقرن الـ5 قبل الميلاد| اكتشاف كنوز أثرية جنوب إيطاليا (فيديو+صور)

الإثنين 17/أبريل/2023 - 05:45 ص

كشفت أعمال التنقيب جنوب إيطاليا عن رؤوس ثيران طينية وتمثال للإله اليوناني إيروس فوق دلفين، الأمر الذي يسلط الضوء على الحياة الدينية وطقوس مدينة قديمة بحسب مسؤولين بوزارة الثقافة.

يشار إلى أن الآثار المكتشفة تعتبر أول مجموعة من القطع الأثرية التي تم تحديدها من معبد في مدينة بايستوم اليونانية القديمة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الـ5 قبل الميلاد.

وتشتهر بايستوم بمعابدها الضخمة الثلاثة ذات الأعمدة الدورية، وتقع بالقرب من موقع بومبي الأثري.

وقالت وزارة الثقافة الإيطالية في بيان إن المعبد الصغير تم تحديده لأول مرة في عام 2019 على طول أسوار المدينة القديمة، لكن أعمال التنقيب توقفت بسبب جائحة "كوفيد -19".

وأضافت الوزارة أن التنقيب أسفر في الأشهر الأولى من استئناف العمل عن اكتشاف عدة تماثيل صغيرة من الطين. وجد علماء الآثار 7 رؤوس ثيران حول مذبح معبد كما لو كانت موضوعة هناك على الأرض كشكل من أشكال القربان.

Archeologists in Italy unearth ancient dolphin statuette https://t.co/7aMw1cA9CK pic.twitter.com/0kftA26Olc — World News Guru (@worldnews_guru) April 15، 2023

وأردف البيان إن تمثال دولفين صغير عثر عليه في المجموعة الأولى من القطع الأثرية في بايستوم.

الجدير بالذكر أن أعمال التنقيب المحدودة في المعابد بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وتعتقد الوزارة أنه يمكن العثور على المزيد من الكنوز في المنطقة.