إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم الأحد، عقوبات ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا رسميا، قالت فيه: إن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وإيهاب عثمان وعزت أبوزيد، بحثت الشكوى المقدمة من الأهلي ضد رئيس الزمالك لسبه محمود كهربا، وشكوى مرتضى منصور ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة على إثر ذلك تغريم مرتضى منصور 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر، مع حرمانه من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك بها الزمالك، مع تحذيره بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك.

كما قررت اللجنة معاقبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، مع غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

وحذرت لجنة الانضباط، النادي الأهلي من تكرار قيام جماهيره باستخدام عبارات أو إشارات فيها إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، مع تغريمه 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.