مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في عدد من الدول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية وغذائية في بنجلاديش ولبنان وألبانيا، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للدول المحتاجة حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المركز وزع 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة بيشمبر فور بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 1.923 فرد، ووزع 174 طنا و395 كيلوجراما من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين في طرابلس، والبقاع الغربي، والبقاع الأوسط، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، فضلا عن توزيع 4 أطنان من السلال الغذائية في محافظة سكرابار بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 660 فردًا.

وفي السياق، أقامت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالسنغال، مائدة إفطار للصائمين في مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية بالعاصمة دكار، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم.