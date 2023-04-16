"فرح قوة القيامة" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم الأحد، كلمة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول خلال البرنامج قراءات قداس ليلة عيد القيامة المجيد بالأمس، وموضوع إنجيله وهو إعلان قيامة السيد المسيح من بين الأموات في إنجيل يوحنا والإصحاح العشرين.

وأشار إلى أن فرح القيامة دائمًا يكون ممزوجًا بالألم والتجارب (الصليب)، ولكن الله أعطانا قوة القيامة التي نحيا بها وتجعلنا نحتمل الألم، وكل إنسان عندما يؤمن بالسيد المسيح أنه هو الفادي والقائم من بين الأموات يعطيه الله غفرانًا للخطايا وعربونًا للحياة الأبدية، "عِنْدَكُمُ الآنَ حُزْنٌ. وَلكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضًا فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ" (يو ١٦: ٢٢).