مندوب مصر بالجامعة العربية: السودان عمق استراتيجي لمصر وندعم شعبه

قال مندوب مصر بالجامعة العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، إن مصر لم تتوانِ في تقديم كل سبل الدعم للسودان الشقيق في شتى المجالات سعيًا لتمكين مؤسسات الحكم الانتقالي من اجتياز هذه المرحلة الحساسة في تاريخه.

وأوضح في كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع في السودان، والتي بثتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاحد، أن مصر أبدت استعدادًا كاملًا لنقل الخبرات وبناء الشركات المفيدة للدولتين وهي تطورات التزمت بها جميع الأطراف السودانية وعززت من مصداقيتهم، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني.

وأكد مندوب مصر بالجامعة العربية، أن كل ذلك أصبح مُهددًا نتيجة الأزمة الراهنة، إذ تتحسب مصر من خطورة أن يؤدي هذا إلى إهدار ثمار التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل الحرية والتقدم والازدهار، التي ظلت وتظل مصر ساندة وداعمة له باعتبار أن السودان يمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر، سعيًا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، استنادًا لواقع تاريخي وجغرافي أثبت أن مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان وأن مصلحة السودان تكمن في مصلحة مصر.