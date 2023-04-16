وكيل صحة جنوب سيناء يشهد حفل تكريم الأم المثالية

شهد الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حفل تكريم الأم المثالية وعيد الام لعام 2023، الذي نظمته إدارة الخدمة الاجتماعية، وبحضور الدكتور هاني العزبي ، مدير الطب العلاجي، والدكتورة منى شتا ، مدير الخدمة الاجتماعية .

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور وكيل وزارة الصحة للترحيب بالحضور وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وكذلك هنأ الاخوة الاقباط بالمديرية بعيد القيامة المجيد واعياد الربيع ، ثم تقدم بخالص التهنئة والشكر لكل ام مصرية بالمديرية والمنشآت التابعة بمناسبة هذا الحفل متمنياً لهم دوام الصحة والعافية .

وجرى خلال الحفل تكريم كلاً من ناهد عبد الصبور سيد وشربات محمد قطب الدبيسى وحنان عبد الرؤف ادريس وميرفت عبد الحميد عبد الرحمن ودعاء على السيد و شريفة على وأم السعد أحمد عبد الرحمن ، وتقدمت إدارة الخدمة الاجتماعية بخالص الشكر والتقدير للدكتور وكيل الوزارة على تشريفه الحفل متمنين له التوفيق في قيادة المنظومة الصحية بجنوب سيناء.

كان الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، قد واصل أمس السبت، جولاته التفقدية، حيث تابع سير العمل بالمنشآت الصحية المختلفة في مدينة دهب، للتأكد من ضمان تقديم خدمة صحية تليق بقاطني المدينة والمترددين عليها تزامناً مع استقبال المدينة لأعياد الربيع والقيامة المجيد وعيد الفطر المبارك .

وتابع وكيل الوزارة سير العمل بمستشفى دهب المركزي، وتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والوقوف على مدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجودتها، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضي وطلب من إدارة المستشفى توفير جميع احتياجاتهم وناقش خطة العمل مع مدير المستشفى وشدد على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمرضى، والعمل نحو تطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة والارتقاء بمستواها، مع تقييم أداء عمل القوى البشرية بالمستشفى، وضرورة المرور المكثف على مختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات بها.

كما تفقد سير العمل بالمركز الحضرى بدهب والتعرف على كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين كما تفقد الوحدة الصحية بالعصلة وايضاً الارض التى يتم عليها إنشاء مستشفى دهب الجديدة وتابع مع القائمين علي المشروع مدى التقدم في تنفيذه ومراجعة التصميمات الخاصة بالمبني ، ثم زار مقر الادارة الصحية بدهب ومكتب الصحة ومراجعة خطة سير العمل خلال الأعياد القادمة والتأكيد على توافر وتواجد الاطقم الطبية والوقائية لمدة 24 ساعة على مدار اليوم خلال فترة الإجازات القادمة .

رافق وكيل الوزارة فى المرور الدكتور هانى العزبى ، مدير الطب العلاجى بجنوب سيناء والدكتور محمد حمد علاء مدير مستشفى دهب المركزى والدكتور حسن العشرى مدير ادارة دهب الصحية.

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